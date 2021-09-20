قفزة في قيمة إمدادات النفط من روسيا إلى الصين

قفزة في قيمة إمدادات النفط من روسيا إلى الصين

الصين – كشفت بيانات صينية عن أن قيمة النفط الذي اشترته الصين من روسيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري ارتفعت بنسبة 30.4% على أساس سنوي، وبلغت 25.1 مليار دولار.

وعلى الرغم من زيادة قيمة النفط الذي اشترته الصين من روسيا، إلا أن حجم الإمدادات تراجع خلال الفترة المذكورة بنسبة 7.3% إلى 52.92 مليون طن.

ووفقا لبيانات إدارة الجمارك الصينية فإن روسيا جاءت في المرتبة الثانية ضمن تصنيف أكبر موردي النفط إلى الصين، حيث احتلت المرتبة الأولى السعودية، التي باعت نفطا للصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 58.49 مليون طن وبقيمة 27.26 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة إمدادات النفط من السعودية إلى الصين خلال الفترة المذكورة زادت بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما جاء العراق في المرتبة الثالثة، بعد روسيا، حيث ورد إلى الصين نفطا بحوالي 36.6 مليون طن بقيمة 16.75 مليار دولار، ومن ثم سلطنة عمان بـ 29.94 مليون طن بقيمة 13.89 مليار دولار، فأنغولا 26.13 مليون طن مقابل 12.38 مليار دولار.

المصدر: تاس