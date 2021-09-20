كوريا ج – أظهرت بيانات وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا المستجد وجه ضربة كبيرة لـ “صناعة السياحة” في البلاد.

ووفقا للبيانات التي تلقاها النائب البرلماني لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي، كيم سونغ-سو، من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام 422 ألف شخص فقط.

وهذا يعني أن عدد السياح انخفض بنسبة 95% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2019، قبل تفشي فيروس كورونا.

وخلال الفترة المذكورة، انخفضت عائدات السياحة بنسبة 53.3%، إلى 4.83 مليار دولار.

وبلغت مبيعات صناعة السينما 254.7 مليار وون خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بتراجع قدره 77% عن نفس الفترة من عام 2019.

وانخفضت مبيعات الموسيقى الشعبية بنسبة 85%، من 170.9 مليار وون لتصل إلى 26 مليار وون خلال الفترة المذكورة.

كما انخفضت مبيعات المنشآت الرياضية الداخلية بنسبة 56% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، لتصل إلى 2.65 تريليون وون.

المصدر: يونهاب