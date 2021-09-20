ونظامنا المناعي ذكي للغاية ويعرف كيف يقاتل ما يحاول إلحاق الضرر به، ولكن بالطبع يمكننا أيضا المساهمة بحصتنا، سواء كان ذلك من خلال الحفاظ على النظافة والأقنعة والتباعد الاجتماعي، ولكن ليس هذا فقط، فإن تناول الفيتامينات والمعادن، التي ثبت أنها فعالة وتسهم في دعم جهاز المناعة، لا تقل أهمية عن ذلك.وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى نوعين من الفيتامينات ومعدن واحد، وهو ما نستحق اعتماده كثيرا، خصوصا هذه الأيام، بحسب موقع WALLA.:

ربما سمعت عن فيتامين سي الموجود في بعض الخضروات والفواكه (الفواكه الحمضية، الفلفل الأحمر، البطاطا الحلوة، الفراولة، إلخ) والمكملات الغذائية، والتي يمكنك من خلالها زيادة كمية الفيتامين الذي يتلقيه الجسم، للحفاظ على توازنه طوال العام.

يساهم فيتامين سي في عمل الجسم بشكل عام وفي تقوية جهاز المناعة بشكل خاص ومن المهم بشكل خاص تقويته خلال فصل الشتاء.

فيتامين D

نصت وثيقة إرشادية أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية منذ حوالي عام على أن فيتامين د ضروري لتقوية جهاز المناعة.

توصلت التحقيقات الوبائية إلى وجود علاقة بين نقص فيتامين د والآثار السلبية على العدوى والمراضة في التهابات الجهاز التنفسي.

لذلك، فإن التوصية هي تناول 800-1000 وحدة دولية (IU) من فيتامين د يوميا للأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، و2000 وحدة دولية يوميا للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. عندما تغرب الشمس ويقترب الشتاء، تصبح هذه التوصية ذات أهمية خاصة.

الزنك