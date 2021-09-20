إنجلترا – خرج فريق مانشستر يونايتد بفوز عسير من ملعب مضيفه وست هام يونايتد (2-1) في المباراة التي جمعتهما امس وذلك ضمن الجولة منافسات الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 30 بتسديدة قوية اصطدمت كرته بالمدافع الفرنسي رافاييل فاران وغيرت من مسارها قبل أن تعانق شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

ورد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف التعادل بعد خمس دقائق فقط، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من مواطنه برونو فيرنانديز.

واقتنص اللاعب البديل جيسي لينغارد هدف الفوز الثاني “للشياطين الحمر” في الدقيقة 89.

ولكن الفضل الأكبر في انتصار مانشستر يونايتد يعود لحارس مرماه دافيد دي خيا الذي تصدى لضربة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا للضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد لندن الأولمبي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة، ويتقاسم صدارة الدوري مع ليفربول الذي كان قد تغلب بدوره على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت على ملعب “أنفيلد”.

في المقابل، توقف رصيد وست هام يونايتد عند 8 نقاط، وبقي في المركز الثامن على سلم ترتيب “البريمير ليغ”.

المصدر: RT