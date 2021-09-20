ليبيا – صوت مجلس الدولة الاستشاري بالقبول على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

بيان صحفي صادر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد، كشف عن هذا التصويت عقب تعليق جلسة الأحد، وأن هذه القاعدة تم إعدادها من قبل لجنة مختصة شكلها مجلس الدولة الاستشاري، مبينًا أن الأصل هو الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأضاف البيان: إن قبول المجلس للقاعدة الدستورية سيكون في حال تعذر إجراء الاستفتاء، وأن من الأولويات للسلطة التشريعية المقبلة إتمام الإجراءات للقيام بهذا الأمر في أقرب وقت ممكن. مؤكدًا إحالة القاعدة ومشاريع قوانين الانتخابات لمجلس النواب للتوافق عليها.

وتابع البيان: إن هذا التوافق نص عليه الاتفاق السياسي، فيما تمت إحالة كل ما تقدم إلى مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية لإبداء الملاحظات الفنية.