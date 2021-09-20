ألمانيا – قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند إلى الفوز على ضيفه يونيون برلين (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما امس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وافتتح المدافع البرتغالي رافائيل غوريرو التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة العاشرة من صافرة البداية، وضاعف هالاند “الفتى الذهبي” النتيجة في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

بينما جاء هدف دورتموند الثالث بـ”نيران صديقة” سجله المدافع مارفين فرايدريخ عند الدقيقة 52 خطأ في مرماه.

ورد فريق يونيون برلين بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين ماكس كروز وأندرياس كولجسامر في الدقيقتين (57 و81) على الترتيب.

ولكن الكلمة الأخيرة كانت لهالاند “المدمر” الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه بحركة “بهلوانية” على طريقة النجم السويدي الكبير زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، وذلك في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي جرت على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” بمدينة دورتموند.

وحقق بوروسيا دورتموند انتصاره الثالث على التوالي والرابع في الموسم الجديد مقابل خسارة واحدة، وتقدم إلى مركز الوصافة برصيد 12، متجاوزا بفارق الأهداف فريق فولفسبورغ الذي يستضيف نادي آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الأحد أيضا.

في المقابل، مني نادي يونيون برلين بالهزيمة الأولى بعد فوز وثلاثة تعادلات، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT