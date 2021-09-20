مصر – كشف رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد يحيى، تفاصيل إطلاق مصر للقمر الصناعي «نيكست سات 1» وأهميته.

وقال يحيى خلال اتصال هاتفي ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS” إن: “نيكست سات 1″ هو قمر صناعي مصري، هدفه توظيف تكنولوجيا وعلوم الفضاء في مصر عن طريق المشاركة مع الجهات الأجنبية في تنفيذ قمر صناعي من حجم النانو”.

وأضاف يحيى، أن “سلسلة الأقمار تتكون من 1 و2 و3″، لافتا إلى أن “القمر الصناعي سيساهم في امتلاك مصر لعلوم الفضاء، والقمر يحمل كاميرا لتصوير الأراضي المصرية لحصرها وكذلك المزروعات وموارد المياه ومراقبة ظاهر الأرض”.

ولفت رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه “سيتم تجميع القمر الصناعي، وتنفيذ برمجيات القمر الصناعي “نيسكت سات 1″ وسيتم إطلاقه العام المقبل”.

وأوضح أن وكالة الفضاء المصرية تجري دورات في الجامعات والشارع للتوعية بعلوم الفضاء، وتساهم في تأهيل الشركات المصرية كي تندمج في المنظومة الفضائية.

وأشار إلى أن وكالة الفضاء المصرية، هي هيئة اقتصادية مصرية أنشئت بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، ولها مجلس أعلى يرأسه السيسي بنفسه، لافتا إلى أن الهيئة أنشئت لتكون مظلة لأنشطة الفضاء المصرية، يوكل إليها وضع الاستراتيجيات العامة للدولة في مجال التكنولوجيا وعلوم الفضاء.

المصدر: الوطن