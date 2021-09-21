أفغانستان – مر أكثر من شهر من سيطرة حركة “طالبان” على السلطة في أفغانستان، وتسعى الحركة للحصول على اعتراف من المجتمع الدولي، الذي لا يزال يرى أنها لم تف بوعودها بخصوص احترام حقوق الإنسان.

ويمكن رصد آخر أخبار الوضع في أفغانستان من خلال ما يلي:

– تحاول “حكومة طالبان” دون جدوى الحصول على اعتراف من المجتمع الدولي، وقالت الأمم المتحدة إن طالبان لم تف بوعودها في مجال حقوق الإنسان.

– جبهة المقاومة في ولاية بنجشير لا تزال مستمرة والقتال متواصل.

– حاصرت حركة “طالبان” بحصار كامل للولاية وأحرقت جامعة بنجشير.

– انفجارات في كابل آخرها هجوم صاروخي في العاصمة الأسبوع الماضي.

– أعلنت السلطات الجديدة عزمها مراجعة دستور البلاد.

– 150 وسيلة إعلام أوقفت عملها في أفغانستان، والسبب هو المشاكل المالية والقيود التي فرضتها “طالبان”.

– يستمر الفرار الجماعي للسكان من البلاد، في ظل ازدهار سوق سوداء للتأشيرات، وعلى الرغم من نداء الأمم المتحدة، ترفض الدول الغربية، مثل النمسا، قبول اللاجئين الأفغان.

– لم تعد اللغة الأوزبكية رسمية في أفغانستان، بعد إصدار “طالبان” قانونا بهذا الشأن، والآن تقتصر هذه اللغة على البشتو والداري.

– أقرت سلطة “طالبان” عيدا جديدا وهو “عيد الاستقلال من البريطانيين والروس والأمريكيين”.

المصدر: سبوتنيك