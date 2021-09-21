ليبيا – التقى وكيل الشؤون السياسية محمد خليل عيسى أمس الأحد رئيسة بعثة الاتحاد الأوروربي للمساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود بليبيا ناتالينا شيا، وبحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية محمد المقهور، ومندوب عن إدارة المنظمات الدولية علي كرير.

وعبر عيسى بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية عن شكره لما تسعى له “نتالينا شيا” بكل جدية في تقديم الدعم اللازم لأمن الحدود البرية والبحرية والجوية، وللحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد على ضرورة التزام البعثة خلال عملها في إطار المهام الموكلة لها، وأن أي عمل يكون خارج اختصاصاتها فهو أمر مرفوض، وأن يكون العمل من خلال المؤسسات الرئيسة للدولة.

كما تم مناقشة كيفية التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودول الحزام الجنوبي لليبيا في تأمين الحدود الليبية واستقرارها، مضيفًا أن ليبيا تمتلك كوادر ذات كفاءة عالية في مجال حماية الحدود البرية والبحرية والجوية، وليست بحاجتها للتدريب بقدر حاجتها للدعم اللوجستي (للمعدات والإمكانيات).

وأشار إلى أن هناك بعض المنظمات الدولية المتواجدة في ليبيا ليس لها دور فعال، ولها أبعاد أخرى، وعلى جهات ذات الاختصاص، بما فيها وزارة الخارجية أن تضع حد وضوابط وآلية عمل لكل منها بمنتهى الشفافية.

وشدد على ضرورة احترامهم للسيادة الليبية، كما أن دولة ليبيا ستقوم باجتماعات مكثفة مع كافة القطاعات المعنية بأمن الحدود بالتعاون مع البعثة لوضع الاستراتيجية المناسبة بالخصوص.

ومن جانبها أكدت ناتالينا على حرص البعثة على تقديم كافة الدعم والمساعدة لليبيا وبدورها ستعمل جاهدة لتتفاعل مع الجانب الليبي لتحقيق الاستراتيجية المطلوبة بهدف تعزيز دعم أمن الحدود خلال فترة عملها داخل البلاد.