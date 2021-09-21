التلفزيون السوداني نقلا عن مستشار لقائد القوات المسلحة: إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة

التلفزيون السوداني نقلا عن مستشار لقائد القوات المسلحة: إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة

السودان – نقل التلفزيون السوداني في إعلان مقتضب عن أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، قوله إنه “تم إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة”.

هذا وأعلنت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن “اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم”.

وأشارت الوكالة إلى أن “السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين”، لافتة إلى أنه “يجري الآن التحقيق معهم”.

ونقلت “سونا” عن مصدر برئاسة مجلس الوزراء قوله إن “السلطات الأمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم”.

المصدر: “سونا” + RT