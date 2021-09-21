ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لقاءً مع عدد من أعيان الطوارق للتعرف على الصعوبات التي تواجه سكان مدينة أوباري تحديدًا.

رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا مولاي اقديدي تقدم بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة بعرض موجز حول أهم التحديات التي تواجه سكان أوباري خاصة، والطوارق بشكل عام.

وتناول الدبيبة وأعيان الطوراق خلال اللقاء بحث ملف الخدمات وسبل تحسينها.

بدوره، أكد رئيس الحكومة على ضرورة معالجة ملف الجنسية الليبية في المنطقة الجنوبية، وفق معايير وأسس قانونية، مضيفًا: “لن نسمح باستمرار هذا الملف بهذا الشكل مهما كانت الأسباب”.

ولفت الرئيس إلى أن ملف التنمية الذي أطلقته الحكومة يشمل مدينة أوباري كباقي المدن الليبية، وأهمها تنفيذ طريق (أوباري – غات) والتي لم تلقَ الاهتمام منذ عشرات السنوات، وكذلك دعم بلديات أوباري، والغريفة، وبنت بية، من خلال مخصصات وزارة الحكم المحلي في باب التنمية لتنفيذ المشروعات العاجلة بهذه البلديات.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.