فرنسا – سيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 21 سبتمبر مراسم افتتاح معرض “مجموعة “موروزوف” لروائع الفن المعاصر في باريس.

صرح بذلك يوم الأحد 19 سبتمبر ناطق باسم قصر الإليزيه لوكالة “تاس” الروسية.

وقال إن مجموعة “موروزوف” الفريدة من اللوحات الفنية تعرض في مؤسسة Louis Vuitton الباريسية الواقعة في منطقة Bois de Boulogne الخلابة.

وسيزور رئيس الدولة الفرنسية مركز المعارض برفقة زوجته بريجيت. وسترافقهما وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو.

وأعاد الناطق إلى الأذهان، أن مجموعة الشقيقين الروسيين، ميخائيل وإيفان موروزوف تعرض لأول مرة خارج روسيا. وتتضمن أكثر من 200 قطعة فنية تعود إلى القرن الـ19 ومطلع القرن الـ20، أبدعها الرسامون الفرنسيون ومن بينهم سيزان، غوغان، فان غوخ، رينوار، مونيه، بونارد، دينيس، ماتيس، ديرين، وبيكاسو وكذلك الفنانون التشكيليون الروس، بمن فيهم فروبيل، ماليفيتش، ريبين، لاريونوف، سيروف”.

وقد أقيم المعرض من قبل الجانب الفرنسي بالتعاون مع المتحفين الروسيين “إرميتاج”و “تريتياكوف” ومتحف “بوشكين” للفنون الجميلة. وأكد قصر الإليزيه أن المعرض “سيصبح أكبر حدث ثقافي” في باريس. وإنه سيقام في إطار ما يسمى بـ”حوار تريانون”، وهي مبادرة فرنسية روسية مشتركة طُرحت عام 2017 بهدف تعزيز الروابط بين المجتمعات المدنية في روسيا وفرنسا على أساس أشكال جديدة من التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجال الثقافي”.

يفتتح معرض “مجموعة موروزوف” لروائع الفن المعاصر الفرنسي والروسي للجمهور في 22 سبتمبر الجاري وستستمر أعماله لغاية 22 فبراير عام 2022.

المصدر: تاس