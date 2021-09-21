ليبيا – علق عضو مجلس النواب محمد الرعيض على حملة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإصرار البعض من أعضاء المجلس على ذلك.

الرعيض أوضح في تدوينة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعتها صحيفة المرصد أن كل هذا يعكس حدة الصراع الداخلي على السلطة، وتغليب البعض للمصلحة الشخصية مقابل أي شيء، حتى إذا كان الأمر على حساب مصلحة المواطن.

وأضاف الرعيض أن حكومة الوحدة الوطنية تمكنت وبغض النظر عن ظروف عملها وخلال مدة قصيرة من إنجاز ما لم تتمكن الحكومات السابقة من إنجازه، وحصدت تأييدًا شعبيًا ملحوظًا بسبب تحسينها للخدمات العامة وإعادة بعض الرحلات الجوية.

وتابع الرعيض: إن الحكومة وقعت اتفاقيات بناء وتطوير وعودة للسفارات والشركات الأجنبية تدريجيًا. مؤكدًا أن عملية سحب الثقة تحتاج إلى الأغلبية الموصوفة من أعضاء مجلس النواب أي 120 عضوًا حسب المادة 1 الفقرة 5 من الاتفاق السياسي.

واختتم الرعيض بالقول: إن الدولة لن تبنى بمخالفة القانون وإن ذلك سيخدم الأجندات المشبوهة فقط.