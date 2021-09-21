مصر – ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الأزمة اليمنية مع وزير الدفاع اليمني، الفريق ركن محمد علي، بحضور وزير الدفاع المصري، محمد زكي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن وزير الدفاع اليمني أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر، كأكبر دولة عربية، في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مؤكداً موقف مصر الثابت بدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وانفاذ إرادته الحرة، وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، مشددا على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.

المصدر: اليوم السابع