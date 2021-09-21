ليبيا – أعلن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي تدشين أولى الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا لأول مرة منذ أكثر من عامين.

إعلان الشهوبي جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد المالطي سيلفيو شامبري من داخل مطار معيتيقة الدولي تابعت مجرياته صحيفة المرصد، وفيه أشار إلى أن استئناف الرحلات الجوية جاء بعد توقيع اتفاقية بين البلدين لتسيير 4 رحلات أسبوعيًا.

بدوره وصف شامبري إعادة استئناف الرحلات مع ليبيا بخطوة في الاتجاه الصحيح وفي إطار مساعدة ليبيا على الانتعاش، خاصة ومالطا تعبر دائمًا عن صوت الليبيين في الاتحاد الأوروبي.