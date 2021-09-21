ليبيا – التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس الإثنين، سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد عجيلي، الذي نقل تحيات الرئيس قيس سعيد للمجلس الرئاسي، وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ليبيا وتونس.

الكوني أشاد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بالبرتوكول الصحي المعتمد من اللجنة الوزارية الليبية التونسية مؤخرًا، والذي تم بموجبه فتح المعابر ، وعودة حركة الطيران بين البلدين، لتسهيل حركة المسافرين وتخفيف معاناة الشعبين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار تعزيز العلاقات الليبية التونسية، بما يخدم مصلحة البلدين في العديد من المجالات، لا سيما الصحة والاقتصاد والتجارة.

وأبلغ الكوني، سفير تونس لدى ليبيا نقل تحياته للرئيس قيس سعيّد، وشكره على كل ما أبداه تجاه ليبيا، من حسن تعامل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تونس هي توأم لليبيا، معربًا في الوقت ذاته على اهمية العمل على تطور العلاقات، بين البلدين.

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