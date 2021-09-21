ليبيا – شدد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على وجوب تحقيق المصالحة الوطنية لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، جاء موقف اللافي خلال لقاء جمعه بأعيان ومشائخ من المنطقة الشرقية لتدارس اتخاذ خطوات سريعة في مشروع المصالحة الوطنية ودعم أعمال لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.

وأضاف البيان: إن هذا الدعم يتمثل في المحافظة على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح كل المعتقلين والموقوفين. مثمنًا دور الحكماء والأعيان لإنجاح المصالحة الوطنية في وقت يجب فيه التوافق على أرضية قانونية تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

بدورهم جدد الأعيان والمشائخ دعمهم لجهود المجلس الرئاسي لتوحيد مؤسسات الدولة كافة وخاصة المؤسسة العسكرية والعمل على إنجاز أحد أكثر الملفات تعقيدًا، فالمصالحة الوطنية هي الخيار الوحيد للم الشمل والوصول لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد.