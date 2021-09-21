ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أن المجلس قام بإعداد قاعدة دستورية مع اقتراح تضمينها في الإعلان الدستوري.

تأكيد المشري جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس تابعت مجرياته صحيفة المرصد، وفيه قدم مقترحًا يقضي بإجراء انتخابات تشريعية لإنشاء مجلس أمة من غرفتين الشيوخ والنواب في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف المشري: إن هدف تحقيق الاستقرار يفرض إجراء الانتخابات التشريعية أولًا وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور. مطالبًا مجلس النواب بالقبول بهذا التأجيل لمدة عام على الأقل.

وتابع المشري: إن مجلس الدولة الاستشاري يرى إن إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة الحالية لن يولد استقرارًا. مبينا أن الهدف ليس إجراء الانتخابات في حد ذاتها بل تحقيق الاستقرارية فيما ستخرج الكيانات التي تحملت أعباء عدم التوافقات خلال الفترة الماضية.

وأضاف المشري: إن هذه الكيانات تتمثل في مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري ليكون هنالك برلمان جديد منتخب مطلوب منه عرض مسودة الدستور على الاستفتاء خلال عام.