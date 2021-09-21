ليبيا – التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الاثنين بوزير خارجية جمهورية سلوفينيا انزي لوغار ، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعون المنعقدة بنيويورك .

اللقاء بحت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح الشعبين.

من جانبه، عبر وزير خارجية سلوفينيا عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في جهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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