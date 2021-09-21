ليبيا – شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الإثنين في اجتماع تشاوري دعت إليه دولة الكويت لوزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

الاجتماع الذي ترأسه وزير خارجية الكويت رئيس الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عملية التنسيق حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة.

وذلك لضمان أكبر قدر من التأييد والدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومختلف القضايا الأخرى المتعلقة بالعالم العربي.