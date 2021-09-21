ليبيا – افتتحت وزراة الصحة بحكومة الوحدة وحدةً لغسيل الكلى بمستشفى الشويرف، وذلك في إطار المساهمة في التخفيف من معاناة مرضى الكلى بمختلف المناطق.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، فيأتي هذا الافتتاح بناءً على التعليمات الصادرة من وزير الصحة علي الزناتي، وحرصه على الاهتمام بهذه الشريحة من المرضى.

وتزامنًا مع الافتتاح تم تكليف نخبة من الأطباء؛ وفي مقدمتهم حسن الفسي مدير مركز بنغازي للكلى للإشراف ومتابعة عمل هذه الوحدة.

هذا وقد حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات ببلدية الشويرف بمشاركة عضو ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية صلاح ليديرع.

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