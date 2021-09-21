ليبيا – رجحت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إجراء البرلمان خلال الفترة المقبلة تعديلًا وزاريًا أو تحويل حكومة الوحدة الحالية إلى حكومة خاصة لتصريف الأعمال إلى حين وضع ضوابط قانونية ومالية عليها في المدة التي تسبق الانتخابات.

بالعون وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الإثنين تابعتها صحيفة المرصد، نوهت إلى أنه لا توجد جلسة سحب ثقة بالمفهوم الطبيعي وفقًا التشريعات المعمول بها بالبلاد؛ لأن ذلك سيعني تأجيل الانتخابات المقررة ديسمبر القادم رسميًا، مشيرةً إلى أن مجلس النواب لن يقدم على هذه الخطوة نظرًا لحساسية التوقيت والضغوطات الداخلية و الخارجية الهادفة لتنظيم الانتخابات في موعدها.