الولايات المتحدة – دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الاثنين، إلى تطوير نظام القانون الدولي بشكل مشترك لضمان رفاهية وأمن البشرية جمعاء.

وقال بايدن: “يجب على الحكومات في الوقت الحالي مواصلة العمل الممنهج المشترك على تطوير القانون الدولي وضمان الرفاهية المتساوية والسلام والأمن للجميع. هذا الأمر مهم مثلما كان عليه منذ 76 عاما”.

وشدد بايدن على دعم إدارته الكامل للمنظمة العالمية، مشيرا إلى أن تعاون بلاده مع الأمم المتحدة مبني على “المبادئ والقيم المشتركة التي تتميز حاليا بأهمية غير مسبوقة”.

بدوره، قال غوتيريش إن “التعاون بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة يمثل حجر زاوية” لعمل المنظمة العالمية، معربا عن سعيه إلى تطوير هذه العلاقات.

المصدر: وكالات