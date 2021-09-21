ليبيا – رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بقرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة رقم (292)، والقاضي بسحب قرار وزير النفط رقم (35) القاضي بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل، واعتبار كافة القرارات والمراسلات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن معدومة الأثر القانوني.

المؤسسة الوطنية اعتبرت في بيان لها اليوم الإثنين اطلعت المرصد على نسخة منه أن هذا القرار في يأتي في إطار المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لمعالجة بعض الخلافات التي ظهرت مؤخرًا بين وزارة النفط المستحدثة وبين المؤسسة، والتي أدت إلى إرباك العمل، وأعطت الفرصة لبعض المتربصين بالقطاع لمحاولة زعزعة الاستقرار وتقويض الانتاج، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على تعافي اقتصاد الوطن.

وأكدت التزامها التام بكافة تعليمات رئيس الحكومة بالخصوص، وتمسكها بالعمل المهني وفق اختصاصاتها التي يخولها القانون، مبدية استعدادها لطي صفحة الماضي والعمل سويًا مع وزارة النفط من أجل الصالح العام وتحقيق متطلبات المرحلة كل وفق اختصاصاته.

وأشارت إلى أنها تنتظر من وزارة النفط أن تبادر إلى نبذ الخلافات وأن تترفع عن بعض الممارسات، وأن تبادر إلى مساعدة المؤسسة في توفير الميزانيات اللازمة من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتمثلة في تطوير الاحتياطيات وتحديث البنية التحتية المتهالكة لقطاع النفط، وإدراك مستهدفات الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لخزينة الدولة، من أجل أن يساهم الجميع في خلق الاستقرار وإعادة إعمار البلاد وتوفير الوظائف وتحقيق ما يطمح اليه الشعب الليبي.

الوطنية للنفط اختتمت بيانها بالقول: “قوتنا في وحدتنا وضعفنا في خلافاتنا وتفرفنا”.