ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم بلدية الكفرة عبد الله سليمان أن الوضع الوبائي في الكفرة يشهد تفاقمًا بشكل كبير.

سليمان وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد تسجيل 49 إصابة في يوم واحد فقط في المدينة، ما يعتبر مؤشرًا يدق ناقوس الخطر.

ونوه إلى أن غرفة الطوارئ الصحية ببلدية الكفرة مدّدت حظر التجول الجزئي في المدينة بعد دراسة الوضع بها، مؤكدًا أنه تم إيقاف كل القطاعات العامة والخاصة عن العمل إلى حين استقرار الوضع الوبائي في المدينة.

وأضاف: “هناك عدم وضوح للحالة الوبائية في المدينة، بسبب هذا التفاقم و الحركة في الكفرة تشهد شللًا تامًا بسبب إجراءات الإغلاق والحظر”.

سليمان لفت إلى أن المشكلات التي تواجه عمل القطاع الصحي هي عزوف المواطنين عن أخذ اللقاح الخاص بفيروس.