ليبيا – كشف عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري استقبالهم لعميد بلدية قيصري الكبرى التركية وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات في بلدية قيصري الكبرى.

السقوطري أوضح في تصريح لقناة “فبراير” أن الوفد سيزور عدة مؤسسات عامة وخاصة في مدينة مصراتة، للاطلاع على إمكانيات البلدية ومناقشة فرص تطوير العلاقة ما بين مصراتة وقيصري على وجه الخصوص، وليبيا وتركيا على وجه العموم.

وأضاف: “سنوقع الأربعاء اتفاقية التوأمة ما بين بلدية مصراتة وبلدية قيصري الكبرى التركية، وتعد هذه التوأمة الأولى من نوعها على مستوى بلديات ليبيا”.

واعتبر أن ليبيا وتركيا تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وهذه الزيارة هدفها تطوير العلاقة، مؤكدًا استمرارهم في تطوير العلاقات مع من وصفهم بـ”شركائهم وأشقائهم” في تركيا، بحسب قوله.