ليبيا – ناقش مجلس النواب طلبًا مقدمًا من 45 نائبًا لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق أوضح في بيان صحفي صدر عنه أنه بعد مناقشات ومداولات حول أداء الحكومة قرر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الأولى حول الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين.

وتابع بليحق: إن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له وعرضها عليه ولها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القادم.