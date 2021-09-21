مصر – كشف تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 أن “أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في البلاد، هي ارتفاع معدل نمو السكان”، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

وأِشارت “اليوم السابع” إلى أن “التقرير أكد أن أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر، ومنذ فترة طويلة، هي ارتفاع معدل نمو السكان الذي وصل إلى 2.62% في 2016/2017 قبل أن يتراجع إلى 1.79% في 2018/2019”.

وبحسب الإعلان الأخير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نقلت الصحيفة أرقام “هامة” بشأن الزيادة السكانية، من بينها أن “ساعة الزيادة السكانية أعلنت تسجيل المولود رقم ربع مليون خلال 50 يوما فقط بالداخل، في 24 أغسطس الماضي”، وأن “محافظة القاهرة تتصدر قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، لتبلغ 10.1 مليون نسمة”، بالإضافة إلى أن “متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوما، حتي 24 أغسطس الماضي، 5 آلاف فرد”، كما تم “تسجيل معدلات إنجاب عالية لتصل إلى 3.4 مولود لكل سيدة”، وأن عدد سكان مصر “تضاعف 3 مرات منذ عام 1897”.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد لفت إلى أن “تخفيض معدل النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 – 15 سنة، سيجعل مصر في مكانة أخرى على الإطلاق، إلى جانب أعمال التنمية التي نقوم بها اليوم في كافة المسارات”.

المصدر: “اليوم السابع”