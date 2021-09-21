روسيا – خلصت دراسة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو منظمة غير ربحية أمريكية، إلى أن الاقتصاد الروسي تمكن بنجاح من اجتياز المرحلة الأولى من جائحة كورونا، مقارنة بالدول الأخرى.

ووصف معدو الدراسة روسيا بأنها واحدة من أنجح الاقتصادات في العالم، حيث تمكنت بسبب الأزمة من زيادة قيمة أصولها الأجنبية خلال الجائحة، كذلك أشاروا إلى أن روسيا نجحت في خفض الديون الخارجية وزيادة الاستثمار.

ووفقا للخبراء فإن الدراسة استندت إلى بيانات تعود للعام 2020، إذ أنه من الصعب إجراء تقييم عن حالة الاقتصادات في 2021 بسبب نقص المعلومات.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الروسي في 2021، فإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.9% هذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”، كذلك من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 0.8%، ويتزامن ذلك مع صعود احتياطيات البلاد الدولية من النقد والذهب إلى 621 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الاقتصاد الوطني في 2021 من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 4%، وأكد على ضرورة استخدام مثل هذا الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد لتحسين مستويات معيشة المواطنين الروس.

المصدر: نوفوستي