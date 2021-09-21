روسيا – أعرب سيرغي أوزنوبيشيف، مدير معهد التقييمات الاستراتيجية، عن قناعته بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لن ينتقل إلى مجلس الدوما لأن الحاجة إليه أكبر في وزارة الخارجية.

وقال الخبير في تصريح لوكالة نوفوستي: “بالطبع لن يذهب لافروف (إلى مجلس الدوما) ولا وزير الدفاع (شويغو). لماذا تحتاجهما السلطة في الدوما؟ إنهما شخصيتان لامعتان في مكانيهما”.

وأشار أوزنوبيشيف إلى أن “وضع شخص آخر في مكان لافروف وزيرا للخارجية الروسية ممكن، لكن من المرجح أن الشخصية الأخرى تعني مواصفات مختلفة للسياسة الخارجية”.

وكان مؤتمر حزب “روسيا الموحدة” الحاكم قد وافق في يونيو الماضي على وضع خمسة قادة في قائمته الفيدرالية وقائمته لانتخابات مجلس الدوما ذاتها، وضمت القائمة وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرعي لافروف، وكبير الأطباء في مستشفى كوموناركا دينيس بروتسينكو، ومفوضة شكاوى حقوق الطفل آنا كوزنتسوفا، والرئيسة المشاركة لمقر الجبهة الشعبية لعموم روسيا، إيلينا شميلفا.

وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يكون من السهل عليه السماح لشويغو ولافروف بالانتقال إلى مجلس الدوما، “ولكن يجب أن يتخذا هذا القرار بنفسيهما”.

المصدر: نوفوستي