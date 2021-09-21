ليبيا – أكد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة أن هناك صعوبات في تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي وضعت برعاية الأمم المتحدة، تلقفها الليبيون وبنوا عليها 3 مسارات، سياسي واقتصادي وعسكري.

سلامة تطرق في حوار خاص مع برنامج “مدار الغد” الذي يذاع على قناة “الغد” إلى الحديث عن الملف الليبي، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا على مختلف المسارات، ومنها توحد الحكومتين وفتح الطريق الساحلي وعودة الطيران وتبادل الأسرى.

ولفت إلى وجود طبقة سياسية لا تريد للانتخابات الليبية أن تحصل، رغم استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن 80% من المواطنين يريدون إجراءها في موعدها 24 من ديسمبر المقبل.

كما أوضح أن هناك أزمة شرعية في ليبيا، وهناك مجلس شبه تشريعي في طرابلس، ومجلس نواب في طبرق، ومن حق المواطن انتخاب من يريد، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لا بد لها من حل.