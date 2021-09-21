ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تطورات الأزمة الليبية وسبل معالجتها.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أكد أن المنفي وشكري عقدا جلسة مباحثات في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلالها جدد الوزير المصري دعم بلاده الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي.

وتابع البيان: إن الدعم يمتد لتثبيت الاستقرار في ليبيا وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها. فيما أشار شكري إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على الزخم الذي تشهده على ضوء الزيارات المُتبادلة وما تم التوافق بشأنه خلال أعمال اللجنة العُليا الليبية المصرية المشتركة.

وشدد شكري على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الليبيون وقرار مجلس الأمن 2570 انتهاءً بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المُحدد.

وأشاد شكري بجهود مجلس النواب في إعداد قانون الانتخابات، باعتباره خطوة مهمة نحو استكمال خارطة الطريق، مؤكدًا موقف مصر تجاه الحفاظ على سيادة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية بمنأى عن أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي.