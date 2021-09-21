الصين – ذُهل علماء الآثار عند اكتشافهم مدينة قديمة في أعماق بحيرة من صنع الإنسان في الصين، توصف بأنها “أتلانتس” البلاد.

وتعد أسطورة مدينة أتلانتس الغارقة قصة عالمية، ورد ذكرها في النصوص القديمة عبر التاريخ، وصُوّرت مؤخرا في الكتب والأفلام. ورويت قصتها في اثنين من حوارات أفلاطون، “تيماوس” و”كريتياس” كتبت حوالي عام 360 قبل الميلاد.

وبينما يرفض الكثيرون تصديق أن “أتلانتس” خيال، لم يُعثر على أي دليل على ذلك.

ومع ذلك، قد يجدون العزاء في حضارة الصين القديمة والمفقودة تحت الماء، “مدينة الأسد”.

وحتى بعد قرون، ما تزال المدينة سليمة تماما، على الرغم من غمرها تحت الماء منذ أواخر الخمسينيات.

ونُفّذت الفيضانات كجزء من برنامج القفزة العظيمة للأمام للحكومة الصينية، ما أفسح المجال لأول محطة للطاقة الكهرومائية في البلاد.

وأنشئ منظر طبيعي جميل، ممر مائي يحتوي على أكثر من 1000 جزيرة، كل واحدة منها على قمة تل تظهر من الأعماق. ويقع في الجزء السفلي من الخزان بالقرب من بحيرة Qiandao بالقرب من جبل Wu Shi الخلاب.

وكان لو شانليانغ، من أوائل الأشخاص الذين غطسوا في البحيرة واستكشفوا ما يقع تحتها، حيث سبح في المياه عندما كان طفلا، وأخبر الفيلم الوثائقي لقناة Smithsonian، “الصين من أعلى: الجبال والأنهار”، تشبه “عالم آخر” أدناه – يصفه الراوي بأنه “أتلانتس الصين”.

وبالتعاون مع المصور وو ليكسين، استخدم الزوجان تقنية المسح ثلاثي الأبعاد المتطورة لإعادة “مدينة الأسد” القديمة إلى الحياة.

ويُعتقد أنها بُنيت في زمن ما بين 25 و200 بعد الميلاد، وكانت المدينة في وقت من الأوقات واحدة من أقوى مدن الصين وحافظت على هذا الوضع لعدة قرون.

وفي عام 2014، بعد أن أدركت السلطات أن المدينة لا تزال سليمة، بدأت في السماح للسائحين بزيارة المنطقة عن طريق الغوص.

ويمثل عمل كل من لو والمصوّر وو، المرة الأولى التي تُصوّر فيها المدينة من ثلاثة أبعاد.

وقال وو: “إذا أردنا الحصول على مجموعة شاملة من البيانات، علينا أن ندور حول المكان والتقاط العديد من الصور من زوايا مختلفة. ثم نقوم بإدخال تلك الصور في برنامج كمبيوتر”.

وصمموا صورا ثلاثية الأبعاد جميلة لبعض الأعمال الحجرية القديمة، التي عُثر عليها تحت الماء – تماثيل كبيرة لأسود وشخصيات أخرى.

وقال وو: “آمل أنه من خلال تصويرنا واستكشافنا، يمكن إعادة اكتشاف المزيد من الآثار التاريخية المغمورة بالمياه والقصص التي تقف وراءها مرة أخرى”.

ويعود تاريخ الكثير من الهندسة المعمارية الرائعة في البحيرة إلى القرن السادس عشر، وتعتبر واحدة من جواهر العمارة الصينية.

ويرجع تاريخ أسوار المدينة الحالية أيضا إلى تلك الفترة، من بين المعالم البارزة شوارع واسعة و265 قوسا.

وبلغت “مدينة الأسد” ذروتها بين عامي 1368 و1644، عندما حكمت أسرة مينغ الصين.

وعلى الرغم من وجود أدلة على ماضي الصين التاريخي والثقافي الغني، فقد غُمرت “مدينة الأسد” في عام 1959. وتقع الآن عند أدنى نقطة، على عمق 130 قدما تحت السطح.

ويمكن لهواة التاريخ والغوص على حد سواء زيارة المدينة بأنفسهم.

المصدر: إكسبريس