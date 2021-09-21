علامة مؤلمة في ظهرك قد تدل على الإصابة بسرطان خطير

علامة مؤلمة في ظهرك قد تدل على الإصابة بسرطان خطير

إنجلترا – ينجو كل شخص تقريبا من سرطان الأمعاء إذا شُخّص في مرحلة مبكرة، وبالطبع يكون لدينا فرصة أفضل للقيام بذلك حال التعرف على الأعراض.

ويكشف موقع “إكسبريس” عن علامة مؤلمة في الظهر قد تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء، وفقا لـ Bowel Cancer UK وNHS.

ولا تظهر أعراض سرطان الأمعاء عبر البراز فحسب، بل هناك بعض العلامات الأخرى، بما في ذلك بعض العلامات في ظهرك.

الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء هي:

• ظهور دم في البراز.

• تغيير مستمر وغير مبرر في عادة التبرز.

• فقدان الوزن غير المبرر.

• التعب الشديد دون سبب واضح.

• ألم أو نتوء في بطنك.

وأوضح Bowel Cancer في المملكة المتحدة أن معظم الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المذكورة أعلاه لا يعانون من سرطان الأمعاء، ويمكن أن يكون لديهم حالة أو مشكلة صحية مختلفة تماما وأقل رعبا، مثل البواسير أو القولون العصبي الإمساك أو الإسهال.

ولا يُعد ألم الظهر عادة من أعراض سرطان الأمعاء المبكر، ومن المرجح أن يحدث إذا كنت تعاني من انسداد في الأمعاء.

ويحدث انسداد الأمعاء عندما يسد الورم الأمعاء، ما يتسبب عادة في آلام قوية مفاجئة وأعراض أخرى ملحوظة.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يوقف سرطان الأمعاء مرور الفضلات الهضمية عبر الأمعاء. ويُعرف هذا باسم انسداد الأمعاء.

ويمكن أن ينتشر الألم الناتج عن الانسداد أو موقع السرطان إلى ظهرك.

المصدر: إكسبريس