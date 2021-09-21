سويسرا – رأى النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر البالغ 40 عاما أن عودته إلى ملاعب كرة المضرب ليست قريبة، لكنه اعتبر أنه تخطى المرحلة الصعبة خلال تعافيه من إصابة في ركبته اليمنى.

وخضع فيدرر لعمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى قبل العودة مطلع العام الحالي إلى الملاعب، لكنه اكتفى بخوض 13 مباراة فقط قبل أن يخضع لعملية جراحية ثالثة بعد خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الإنجليزية في يوليو الماضي.

وقال فيدرر في حدث في زيوريخ، نظمته مرسيدس بنز إحدى الشركات الراعية له، اليوم الاثنين: “أنا في حالة جيدة، عملية التعافي تسير خطوة خطوة”.

وأضاف: “تخطيت المرحلة الصعبة وأتطلع لما ينتظرني في المستقبل. عندما تعود من الإصابة، فإن كل يوم هو أفضل وبالتالي أنا أعيش أوقاتا مثيرة”، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل ما عاشه جراء العمليات المتكررة في ركبته فإنه لم يعان إطلاقا “من الناحية الذهنية”.

واعتبر فيدرر الفائز ب20 لقبا كبيرا (رقم قياسي يتقاسمه مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال) والذي يحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، أن العودة إلى المنافسات تشكل “تحديا” بالنسبة إليه.

وأوضح بأنه يأمل في استعادة مستواه ومعاودة التدريبات القاسية على أرضية الملعب في أسرع وقت ممكن لكنه اعترف أن هذا الأمر “يتطلب صبرا”.

وكان فيدرر قرر الانسحاب من بطولة رولان غاروس الفرنسية عشية مباراته في ثمن النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني من أجل التحضير بشكل أفضل لبطولة ويمبلدون، ولكنه تلقى ضربة موجعة بعد خسارته في الدور ربع النهائي على العشب الانجليزي على يد البولندي هوبرت هوركاش.

المصدر: “أ ف ب”