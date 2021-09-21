فلسطين – نقل محامي هيئة الأسرى الفلسطينيين منذر أبو أحمد، عن الأسير الفلسطيني الذي كان من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي أيهم كممجي، تفاصيل جديدة حول التحقيقات معه.

وقال أبو أحمد في تسجيل صوتي بثه تلفزيون فلسطين الرسمي إثر اتصال أجراه مع كممجي، إن “صحة كممجي اليوم أفضل، حيث يعاني من آلام بسيطة في الصدر والرقبة والاحتلال الإسرائيلي يحرمه من كميات الطعام والماء الكافية”.

وأضاف أن “كممجي يضع الشروط لبدء التحقيق.. ويرفض شهادة عدوه حول بطولته”.

وتابع أن “ضابط الاحتلال الذي اعتقل كممجي قال له: أنت بطل ابن بطل وأنت شجاع ابن شجاع واللي عملتو فينا مش قليل.. ليرد عليه كممجي: هذه شهادة من عدو ولا أفتخر بها”.

وأضاف: “في واحدة من جولات التحقيق قال كممجي للمحقق ضابط الاحتلال: أنا إنسان محترم من دار أبوي ما تزاود علي ووفر لي المطلوب لحياة كريمة في المعتقل قبل بدء التحقيق”.

وفي سياق آخر، نقل أبو أحمد عن كممجي قوله: “أنا خرجت من المخيم بسبب سماعي أثناء تجوالي في أزقته أن الاحتلال يخطط لاجتياحه لذلك قررت الحفاظ على حياة أهل المخيم إلى وجهة أخرى لم أكن قد حددتها”.

ووجه الأسير تحياته لوالده، متمنيا اللقاء به، كما حيّا أخوته وأهله وأصدقاءه وكل من التقاه وأبناء الشعب الفلسطيني كافة والأهل في الناصرة.

وقال: “أنا سعيد بوجودي في منطقة من أرض فلسطين وقربي من جبال الكرمل”.

المصدر: “قدس نت”