ليبيا – استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة أحمد أبو هيسه بديوان الوزارة وفدًا من مسؤولي الشركات الصينية العاملة في مجال التعدين وصناعة الأسمنت.

أبو هيسة أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة على أهمية التعاون الاستثماري مع الجانب الصيني في مجال التعدين والمصانع المتعثرة والمناطق الصناعية، لما تمتلكه هذه الدولة من قدرات وخبرات في الجانب الصناعي.

من جانبهم، أبدى مسؤولو الشركات الصينية رغبتهم في العمل الاستثماري في ليبيا وإنشاء مصانع للاسمنت في عدة مناطق داخل ليبيا.

ووجه الوزير في ختام اللقاء بضرورة التواصل مع المؤسسة الوطنية للتعدين لتحديد أولويات الاستثمار ومتابعة الإجراءات المتعلقه بالخصوص.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.