فيينا – أعلنت “أوبك” عن موافقتها على إقامة مؤتمرها القادم بالعراق في 2022، وتتباحث حاليا مع بغداد لتوفير المتطلبات التحضيرية اللازمة للمؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس المنظمة.

وقال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في رسالة وجهها إلى جميع رؤساء وفود الدول الأعضاء في “أوبك” والدول غير الأعضاء: إن”العراق سيستضيف الذكرى الستين لتأسيس المنظمة في الربع الأول من العام 2022″.

وأضاف باركيندو أن “وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل أبلغني باستعداد العراق ورغبته وقدرته على استضافة المؤتمر التأسيسي، بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة”.

وتابع أن “الأمانة العامة لمنظمة (أوبك) تتباحث مع وزارة النفط العراقية لضمان ترتيب جميع المتطلبات اللوجستية والتحضيرية اللازمة”، لافتا إلى “أننا نتطلع لرؤيتكم في العراق بمطلع العام 2022”.

وأعلن باركيندو، في يونيو الماضي، أن حكومة العراق وافقت على استضافة الذكرى الستين لتأسيس “أوبك” في 30 سبتمبر 2021، بقاعة الشعب في بغداد، إلا أن وزير النفط أعلن عن تأجيل عقد المؤتمر عبر خطاب إلى “أوبك”.

ويجد الذكر أن المؤتمر التأسيسي لمنظمة أوبك جرى في العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: واع (وكالة الأنباء العراقية)