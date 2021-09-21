ليبيا – التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الاثنين في نيويورك بوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، رفقة الوكيل المساعد لشؤون الشرق الأدنى بيل لمبرت، وكبير المستشارين بالخارجية الأمريكية دينا شاروخي.

اللقاء الذي جرى بمقر البعثة الليبية بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الجانب الأمريكي خلال اللقاء عن حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار ليبيا، مؤكدًا على الدعم الأمريكي لمبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها حكومة الوحدة في يونيو الماضي، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد لبحث هذه المبادرة في 21 أكتوبر المقبل.

من ناحية ثانية، أكد الجانب الأمريكي على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر هذا العام وفقا لمقررات مؤتمر برلين.

هذا وحضر اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل من مدير ادارة شؤون الامريكيتين بالخارجية الليبية عبد الرحمن القناص والسكرتير الأول بإدارة المنظمات الدولية ضياء الحطماني.