روسيا – حسنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، وتتوقع الوزارة الآن أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 4.2% بدلا من 3.8%.

وجاء ذلك بحسب ما كشف عنه نائب وزير الاقتصاد الروسي، أليكسي خيرسونسيف، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع لجنة معنية بالشؤون الاقتصادية في مجلس النواب الروسي “الدوما”.

وأشار إلى أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أبقت على توقعاتها حول نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة في روسيا في 2021 عند 4.5%، وخفضته للعام 2022 من 5.3% إلى 4.8%.

وفيما يتعلق بالتضخم لفت المسؤول الروسي إلى أن التضخم في البلاد في نهاية 2021 سيصعد ليكون عند مستوى 5.8%.

من جهته أشار رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومي اليوم، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام.

وقال ميشوستين: “أصبح تعافي الاقتصاد الروسي، بعد فترة صعبة نوعا ما، أكثر استقرارا. مع نهاية هذا العام نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 4.2%. هذا يشير إلى أن تدابير مكافحة الأزمة قد أظهرت فعاليتها”.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الاقتصاد الوطني في 2021 من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 4%، وأكد على ضرورة استخدام مثل هذا الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد لتحسين مستويات معيشة المواطنين الروس.

المصدر: نوفوستي