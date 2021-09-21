ليبيا – قال وزير العمل والتأهيل علي العابد إنه خلال العشر سنوات الماضية لم تكن هناك خطة لمشاريع التنمية، بالرغم من أن الاقتصاد والتنمية في أي دولة يعتمدان على مشروعات التنمية والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن البلاد كانت في انقسام سياسي وتشظٍ حكومي، وكانت هناك بعض المنافذ البرية والجوية ليست تحت السيطرة.

العابد أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بفضل حكومة الوحدة الوطنية تم التركيز على ملف التنمية والبنية التحتية، لافتًا إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2010 ينظم سوق العمل ولائحة العمل والمنظمة لعلاقات العمل، وينص على أن أي شركة أجنبية تشغل أجانب إلزامي أن تشغل منهم 30% من العمالة المحلية، وتدريب الـ 20% الباقيين.

وأضاف: “المليون مصري سيشغلون لنا 300 ألف و200 ألف تدريب، وأتمنى من القنوات أن تطلع على قوانين ليبيا، عندنا أصل قوانين العمل ومنظمة من سوق العمل. عندما تأتينا عمالة بشكل غير نظامي تدخل فيها جهات معروفة تتعدى على اختصاصات وزارة العمل، موجودة في بعض المناطق ونتمنى منكم أن تسلطوا الضوء على هذه الجهات التي تقوم بإدخال العمالة الوافدة بالطرق غير الشرعية عن طريق دول أخرى يوميًا”.

ولفت إلى أنه تم إطلاق منصة وافد الرقمية التي تقوم بتنظيم سوق العمل، وسيتم بالتوازي إطلاق حملات تفتيش بداية أكتوبر، كما تم الاجتماع مع منظمة الهجرة الدولية ومع بعض سفراء الدول التي لديها عمالة وافدة داخلة بطريقة غير قانونية، وتم الاجتماع مع مصلحة الجوازات والهجرة غير الشرعية والداخلية والخارجية والمخابرات لوضع آلية موحدة لتنظيم العمالة الأجنبية الوافدة وضبطها ووضع مسؤوليهم في المسؤولية.

كما أكد على أن أي وافد غير مسجل في المنصة لن تتحمل وزارة العمل مسؤوليته، مضيفًا: “نحن دولة موجودة وليست معدومة وعندنا ضباط وأجهزة أمنية لتنظيم العمالة الوافدة، وعندما تدخل البلد سيكون لها شهادات صحية وتأمين صحي ومكان إقامة معروف وشركات معروفة”.

وتابع: “نحن لدينا قانون ينظم العملية، أي شركة تستجلب عمالة وافدة وتقوم بتوقيع اتفاقية تدريب وتشغيل مع وزارة العمل وهذا ملزم لها، الشباب يتجه للقطاع الخاص، ولدينا خطة مع القطاع الخاص، عندنا مشكلة حقيقية بربط المنظومات وازدواجية بالمرتبات والأرقام للبطالة ولدينا صندوق الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي تمنح مرتبات، وهذه العملية منظمة لما نربط المنظومات والمعلومات تكون لدينا واضحة، السوق الخاص مستوعب أعداد شباب كبيرة”.

وبيّن أن الجهاز الإداري للدولة أصبح مترهلًا، وهناك أكثر من 2 مليون و400 ألف موظف في الدولة، معتبرًا أن هذا الرقم كبير والباب الأول يستهلك أموال عديدة وفقًا لتعبيره، وهناك 300 ألف باحث عن عمل في منظومة الباحثين عن العمل في الوزارة.

العابد أكد على أن العمالة الوافدة ستدخل مع الشركات المنفذة لعقود الطرق والبنية التحتية بداية أكتوبر وفتح الطيران سيسهل عملية انتقال هذه العمالة، مشيرًا إلى البدء في إطار التنفيذ، وحاليًا بدأت العمالة بالتوافد، ولكن الإجراءات ستأخذ وقتها الاعتيادي، وهناك “منظومة وافد” سيتم ربطها بالجهات المعنية لتكون الجهة الوحيدة المعنية بالتأشيرات وموافقات العمل.

وفي الختام أوضح أن الوزارة حصلت على الموافقة بفتح الطيران وبتاريخ 30 الشهر ستكون أول رحلة بين القاهرة والمطارات الليبية وستصل أول عمالة لليبيا، وفقًا لقوله.