الأردن – ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، وفدا من بلاده متوجها إلى بغداد، اليوم وذلك لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة العراقية.

ويرافق الكسبي عدد من ممثلي قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات والقطاعات الصناعية، حيث ستستمر لقاءات العمل حتى الخميس المقبل.

وسيعقد الكسبي عدة لقاءات عمل مع المعنيين في العراق، خلال أيام الزيارة، والتي تأتي “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة، لتعزيز آفاق التعاون والتوسع فيها، وحرصا من رئيس الوزراء بشر الخصاونة على تأطير التعاون المشترك، بما ينسجم مع مصلحة البلدين في المجالات كافة، وخصوصا المجالات الاقتصادية وما يتعلق بمجال الإسكان والإنشاء والمقاولات”.

وكان الكسبي، عقد صباح اليوم، اجتماعا مع ممثلي الجهات المشاركة في الوفد الأردني المتوجه إلى بغداد، بحضور الأمين العام بالوكالة والمعنيين في الوزارة، وممثلي الوفود المشاركة.

وبحث الكسبي مع ممثلي الوفود المشاركة الاتفاقيات والبنود التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة العمل التي يجريها الوفد الأردني، مشددا على ضرورة التركيز على ترجمة الزيارة لاتفاقيات عمل على أرض الواقع.

المصدر: “الدستور”