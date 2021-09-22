ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الثلاثاء، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المنفي استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، تلبية لتطلعات الشعب الليبي، في إشارة للتطورات الإيجابية التي تحققت خلال الأسابيع الماضية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد مؤسسات الدولة.

ومن جهته أكد أبوالغيط على دعم جامعة الدول العربية، لجهود المجلس الرئاسي في تنفيذ خارطة الطريق التي تقود البلاد للمصالحة الوطنية الشاملة، والاستحقاق الانتخابي المقبل.

وجدد التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية توافقية شاملة للوضع في ليبيا.