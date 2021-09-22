“أف بي آي”: لدى “القاعدة” و”داعش” خطط لتنفيذ هجمات واسعة في الولايات المتحدة

“أف بي آي”: لدى “القاعدة” و”داعش” خطط لتنفيذ هجمات واسعة في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة – كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، أن تنظيمي “داعش” و”القاعدة” يواصلان البحث عن نقاط الضعف ويعدان الخطط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق على الأراضي الأمريكية.

وقال خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ: “نواصل مراقبة التهديدات من التنظيمات الإرهابية الأجنبية مثل داعش والقاعدة. يواصل أعضاء هذه التنظيمات البحث عن نقاط الضعف ولا يتخلون عن نية تنفيذ هجمات واسعة النطاق ضدنا. وبالطبع، نحن نراقب تطور الوضع في أفغانستان”.

وأضاف “حتى يومنا هذا، يواصل تنظيم داعش الترويج بقوة لخطابه البغيض وجذب المتطرفين العنيفين الذين يرغبون في شن هجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحنا في الخارج”.

ووفقا له، فإن ما يثير القلق بشكل خاص في واشنطن هو حقيقة أن “الإرهابيين يستخدمون الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الهاتف المحمول للرسائل الفورية لتحقيق أهدافهم”.

المصدر: RT