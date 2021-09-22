اكتمال عقد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الطائرة في روسيا.. بينها 3 عربية

اكتمال عقد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الطائرة في روسيا.. بينها 3 عربية

روسيا – إكتمل عقد المنتخبات الـ24 التي ستشارك في بطولة كأس العالم المقبلة لكرة الطائرة المقررة في روسيا عام 2022.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة الطائرة امس قائمة المنتخبات الـ24 المتأهلة لنهائيات كأس العالم، وتواجد فيها 3 منتخبات عربية هي تونس ومصر وقطر.

وتأهل إلى النهائيات بطل ووصيف كل من البطولات القارية الخمس (10 منتخبات) بالإضافة إلى روسيا المضيفة وبولندا حاملة اللقب، بالإضافة إلى أول 12 منتخبا بحسب التصنيف العالمي بعد حذف المنتخبات المتأهلة بالفعل.

وجاء تأهل تونس كبطلة لأمم إفريقيا، فيما تأهلت مصر وقطر عبر التصنيف.

وستقام البطولة العالمية العام المقبل بالفترة بين 26 أغسطس و11 سبتمبر، في عشر مدن روسية، وهي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، ياروسلافل، قازان، أوفا، يكاتيرينبورغ، كيميروفو، نوفوسيبيرسك وكراسنويارسك.

وستجري القرعة في الـ30 من سبتمبر الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru