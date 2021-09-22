لبنان – رحب الاتحاد الأوروبي بنيل الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة برئاسة نجيب ميقاتي، مشجعا إياها على تنفيذ إصلاحات “عاجلة وجوهرية”.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إن “الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية كبيرة”، مشيرا إلى أن “البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة الجديدة ينص على إجراءات مهمّة للتعامل مع الأزمات متعددة الأوجه التي يواجهها لبنان لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات الهيكلية خصوصا في قطاع الكهرباء وإجراء انتخابات 2022 كما كان مقررا”.

وأضاف: “حان الوقت الآن لبدء طريق الانتعاش من خلال التنفيذ الموثوق للإصلاحات العاجلة والأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني”، محذرا من أن “جميع الأحزاب السياسية وقادتها تتحمل مسؤولية دعم هذه الجهود والمساهمة فيها بشكل فعال”.

المصدر: “صوت لبنان”