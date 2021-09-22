ليبيا – أجرى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري رفقة النائب الأول “مسعود عبيد” والنائب الثاني “عمر بوشاح” وعضوي المجلس “السنوسي القمي” و”أحمد يعقوب” أمس الثلاثاء، زيارة إلى المملكة المغربية.

المشري التقى والوفد المرافق له خلال الزيارة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس وزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة”، وقد بحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وذلك بما يخدم صالح الشعبين الليبي والمغربي.

وتطرق الطرفان إلى الانسداد في حالة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب وكيفية معالجة هذا الانسداد.

وبيّن المشري حرصَ المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، والتوافق مع مجلس النواب على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي.