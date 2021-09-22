ليبيا – أبدت البعثة الأممية قلقها بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.

بيان صحفي صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد أكدت فيه أن حكومة الوحدة الوطنية تبقى شرعية حتى استبدالها أخرى بعد الانتخابات ويظل تركيزها الأساسي على السير بالبلاد نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل وتقديم الخدمات الضرورية للشعب.

ونقل البيان عن رئيس البعثة يان كوبيتش قوله أن الأخيرة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات التشريعية وأن تعمل قيادته على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات الذي يتم العمل عليه.

وحثت البعثة مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات التشريعية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير مذكرة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية مع توجيه دعوة للمجلس وجميع المؤسسات والجهات السياسية.

وتضمنت الدعوة التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات الـ24 من ديسمبر والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.