ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح الثلاثاء سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى، والقنصل نبيل الجواهرجي، بحضور عضو مجلس المفوضية أبو بكر مردة، وذلك بمقر المفوضية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات سبل التعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، ومد جسور التعاون بين الإدارات الانتخابية في كل من البلدين والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية لتسهيل المشاركة الانتخابية للجاليات الليبية المقيمة في مصر.

بدوره، أكد السفير المصري على دعم حكومته للاستحقاق الانتخابي المقبل وتثمينه لجهود المفوضية والاستعدادات التي قامت بها في هذ السياق، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي سوف تحققها هذه الانتخابات على تقدم واستقرار المنطقة العربية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.