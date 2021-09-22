مصر – أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم افتتاح محطة مياه جديدة خلال أيام قليلة في منطقة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء، للمساعدة في الزراعة.

وأوضح أن: “هذه المحطة دي هتدخل مياه نحو 5.6 مليون متر يوميا لسيناء، مياه معالجة معالجة ثلاثية متطورة، وستضيف للمنطقة كثيرا، في المنطقة دي هيكون فيه حجم كبير من الزراعة يصل لـ500 ألف فدان، وأقول للقوات المسلحة وأقول للفريق محمد زكي والفريق محمد فريد، من فضلكم أثناء عمل الشركات في المناطق دي أمنوهم.. أمنوهم علشان الأشرار، علشان المشروع ده هيضيف أكثر من نصف مليون فدان زراعة مستقرة بنظم حديثة ومتطورة بالمنطقة دي، وما يترتب عليه من تواجد سكاني وتوفير فرص عمل للناس”.

وأضاف الرئيس المصري “العملية متأمنة هناك، وبقول كدا علشان الأشرار يعرفوا أننا هنأمن ده بشكل قوي”.

ورد على كلام الرئيس اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: “إحنا شغالين والعملية متأمنة، وحتى عاملين خطط مستقبلية بعد الانتهاء من الإنشاء هتكون متأمنة بردو”.

المصدر: الوطن